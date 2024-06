Le rappeur marseillais était l'invité de "Bonjour ! La Matinale de TF1" ce jeudi 20 juin. Il est de retour avec "Freedom", un nouvel album disponible ce vendredi. Sur la chanson-titre, il s'en prend au RN et encourage la nouvelle génération à se rendre aux urnes pour les législatives.

Sur "Freedom", la chanson qui donne son titre à l’album disponible ce vendredi 21 juin, Soprano chante que "si le FN n’est pas raciste, c’est qu'R. Kelly est féministe". Une punchline que le rappeur marseillais est venu expliquer ce jeudi matin sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale" de TF1.

"Les bulletins sont amnésiques. Ça veut dire qu’il y a beaucoup de gens ne connaissent pas l’Histoire, les racines de ce qu’est le Front national. Aujourd’hui le RN c’est encore un autre discours", souligne Soprano. "Le plus important, c’est ce que je dis ensuite : au lieu de faire des raccourcis, il serait temps de faire des ponts."

Dès qu’il y a deux jeunes qui cassent une voiture, c’est tous les jeunes des quartiers ! Soprano

"On généralise sur tout", estime l’ancien coach de "The Voice". "Dès qu’il y a deux jeunes qui cassent une voiture, c’est tous les jeunes des quartiers ! Et on nous dit ‘voilà pourquoi il faut voter Rassemblement national !’. On est en train de tout mélanger", regrette-t-il avant de citer à nouveau sa chanson :

"La stratégie des cons, c’est de faire croire qu’on est des camps. La stratégie des camps, c’est de faire croire qu’on est des cons. Alors qu’il y a des bons, beaucoup plus qu’il y a de cons."

J’ai écris "Freedom" il y a un an, mais ça fait longtemps qu’on se dit qu’il y a une ambiance de merde Soprano

Interrogé par Bruce Toussaint, Soprano a également évoqué son expérience du racisme à travers l’affaire Ibrahim Ali, "un ami" de 17 ans, tué par balles par Robert Laugier, un colleur d’affiches du Front national, le 21 février 1995. Reconnu coupable d’homicide volontaire, ce dernier sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

Le rappeur s'est également dit choqué par "l’histoire horrible" d’une fillette de 12 ans, violée samedi dernier à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, par deux jeunes de 13 ans qui ont été mis en examen pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite.

"J’ai écris Freedom il y a un an, mais ça fait longtemps qu’on se dit qu’il y a une ambiance de merde", insiste Soprano. "On a besoin de prendre conscience que là ça va trop loin (...) On a besoin de retrouver ce truc un peu positif, il va falloir se battre, il va falloir aller voter. Je pousse tous les jeunes à aller voter."