Mads Mikkelsen : "Mes enfants ont vu les films Harry Potter au moins 30 fois"

"Il a tout pour ce personnage : le visage, l’énergie, le danger", souligne Callum Turner (Thésée Dragonneau). "Le truc avec Mads, même au quotidien, c’est qu’il a un regard incroyablement perçant et sexy. Et tu ne sais pas ce qui se joue dans sa tête", ajoute Eddie Redmayne (Nobert Dragonneau) qui a tourné sa première scène avec lui au ministère allemand de la magie. Une ambiance froide et angoissante, miroir de la montée du nazisme dans les années 30. "On le regardait se déplacer lentement. Il était si effrayant et avait l’air si cool en même temps parce que son nœud papillon était défait. Il avait une sorte de frange à la Superman sur le visage. Là je me suis dit : 'Ok, ce mec est flippant !'", se souvient Jessica Williams (Lally Hicks).