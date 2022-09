"Les Combattantes" : des femmes dans la guerre

Une histoire menée à 100 à l’heure sur les traces de quatre femmes. Au cœur de la Première Guerre mondiale. Elles sont religieuse, infirmière, prostituée, entrepreneuse, et ont, en commun, le courage. Ces combattantes n’ont pas réellement existé. Elles ont été inspirées par toutes ces femmes anonymes qui ont fait tourner les usines et les fermes entre 1914 et 1918.