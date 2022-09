"Les Combattantes" : les coulisses d'une saga historique

Sur le tournage, on a rencontré des actrices passionnées par le sujet. "Ça a été un début d'émancipation pour les femmes, c'est très important. Elles se sont mise à travailler par la force des choses parce qu'il n'y avait plus d'homme pour travailler et elles n'ont plus voulu revenir à la maison après. Ça a enclenché un processus dont nous héritons maintenant", explique Audrey Fleurot.