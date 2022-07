Les conflits dans l’œil des photographes

Imprimés en taille réelle, on serait presque prêt d'entamer une conversation avec ces drôles de passants en noir et blanc. A Arles (Bouches-du-Rhône), la photographie a repris ses droits avec ici une immersion dans l'actualité, témoignages de jeunes photographes tout juste rentrés d'Ukraine. Avec ces scènes de séparation, de funérailles et parfois d'entraides saisies à la périphérie du conflit armé, Adrienne Surprenant sait qu'elle s'inscrit dans la grande tradition de la photographie de guerre ou celle de la photographie humanitaire qui s'expose en haut des escaliers du palais de l'Archevêché.