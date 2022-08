Les Dutronc ouvrent les portes de leur maison en Corse à "Sept à Huit"

Leur ressemblance saute vraiment aux yeux quand on les voit assis l'un à côté de l'autre. Les deux artistes dont les noms accompagnent les Français depuis 60 ans nous accueillent dans leur maison corse pleine de souvenirs. Jacques et Thomas Dutronc sont en tournée, père et fils ensemble. Qu'est-ce qui a poussé Jacques à sortir de sa retraite ? Quel rôle indirect, mais essentiel a joué Françoise Hardy dans cette décision ? Ces deux grands pudiques se livrent comme rarement dans le portrait de la semaine.