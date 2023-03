VIDÉO - Les Enfoirés retrouvent leur public : rendez-vous ce vendredi soir sur TF1

Ils se sont tellement manqués qu'ils se sont mélangés. "C'est une année pas comme les autres pour moi parce que le public est de retour", s'exclame Amir. Privés pendant deux ans de spectateurs à cause du Covid, 47 Enfoirés savourent au beau milieu de la foule. "Là, c'est monstrueux. On fait ce métier pour avoir du monde en face, et là, de les retrouver, c'est trop bien", s'émeut Mimie Mathy.