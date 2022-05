"Les Folies Fermières", de la grange au grand écran

Les acteurs se sont imprégnés de son récit, mais aussi de l'optimisme de David. "Il y a de la folie, mais c'est ce qui est beau, c'est de tenter le tout pour le tout d'une façon différente. Et c'est encore une fois, la preuve que quand on tente quelque chose et qu'on y va à fond, ça ne peut forcément que marcher", affirme Alban Ivanov. David Caumette a réussi son pari. Son histoire avait déjà fait l'objet d'un livre, elle est désormais sur grand écran.