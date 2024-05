VIDÉO - "Il a donné envie de lire" : les Français pleurent la mort de Bernard Pivot

Le présentateur et écrivain Bernard Pivot est décédé lundi. Après des mois de lutte contre le cancer, il s'est éteint à l'âge de 89 ans. Les Français perdent une figure devenue familière au fil des années.

Dans son village du Beaujolais, certains savent déjà comment célébrer sa disparition. "Ce soir, on va se faire une dictée avec une bonne bouteille de Beaujolais. C'est notre manière de rendre hommage à Bernard Pivot", plaisante un homme au micro de TF1, quelques heures après l'annonce du décès de l'emblématique présentateur et écrivain. C'est ici, dans ce petit village de Quincié-en-Beaujolais, que l'homme de lettres, qui s'est éteint à l'âge de 89 ans, passait ses vacances.

Dans la bibliothèque municipale qui porte son nom, on retrouve de multiples traces de son passage, son sept d'or caractéristique mais aussi des centaines de livres qu'il donnait chaque année. "II y un fond assez important qu'il a donné en 2008 sur la vigne et le vin. Ça représente environ 700 ouvrages, dont des revues", confirme la bibliothécaire en désignant les ouvrages.

C'était vraiment quelqu'un qui rentrait dans les foyers et que les gens aimaient Une Française

L'ancien présentateur de l'émission "Bouillon de culture" et créateur d'"Apostrophes", la plus populaire des émissions de littérature, aimait jouer avec les mots. C'est d'ailleurs en toute logique qu'à partir de 1985 il a organisé les Dicos d'or, championnat d'orthographe vite devenu international. Avec ses dictées, il a donné le goût des mots à des générations de Français. "Je pense qu'il a donné envie de lire, oui, aux gens qui regardaient", confirme une Française, interrogée par le 20H de TF1. "C'était vraiment quelqu'un qui rentrait dans les foyers et que les gens aimaient", abonde une autre.

Même son de cloche du côté d'un certain Emmanuel Macron. "Apprendre à écrire avec ses Dictées, à découvrir livres et auteurs avec Apostrophes, à vivre avec l’esprit français, de conversation, de curiosité, de gourmandise. Bernard Pivot restera ce passeur, populaire et exigeant, cher au cœur des Français", écrit ainsi Emmanuel Macron sur X (ex-Twitter). "Bernard Pivot aura été un très grand ambassadeur du livre, un militant de la lecture pour tous. La disparition de cette grande figure culturelle est une perte pour le monde du livre et pour tous les Français", salue, de son côté, la ministre de la Culture Rachida Dati.

La littérature n'était pas sa seule passion. Le football, si possible en vert, le Beaujolais et la gastronomie figuraient également en bonne place dans son cœur. "On avait l'impression, quand on le voyait, que c'était quelqu'un qui vibrait, qui vibrait pour le football", souligne Alain Giresse, ancien joueur de l'équipe de France (1982-86). Autant de passions qui ont permis aux Français de s'attacher au paradoxe Bernard Pivot, grand érudit mais aussi accessible.