"Les Passagers de la nuit" : les ondes des années 80

"Macha Béranger, c'est une figure géniale avec son chignon, ses clopes et tout. Et comme c'est la nuit, comme c'est la radio, il y a une espèce d'ambiance comme ça où tout d'un coup, on avoue des choses de soi", confie Emmanuelle Béart. Pour Charlotte Gainsbourg, "C'est un moment très privilégié, c'est magique une voix quand on ne peut pas mettre un visage dessus".