Les "Top Gun" du Charles de Gaulle

En vol, leurs misions sont plus ou moins éprouvantes : simple repérage ou destruction de cibles, mais aussi des combats au sol ou dans les airs. Et lorsque la mission s'achève, il faut encore rentrer, retrouver le porte-avions. À l'heure convenue et accepter de n'avoir que 195m de piste pour se poser. Sur le Charles de Gaulle, les officiers d'appontage se préparent à les assister. C'est un métier d'élites exigeant, mais pas vraiment du cinéma. Ils ne sont qu'une cinquantaine de pilotes dans la marine française.