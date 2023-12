VIDÉO - "Les gens me disent que je suis étrange" : Eva Green se confie avant le retour des "Trois Mousquetaires"

Eva Green en fait voir de toutes les couleurs à D’Artagnan et ses camarades dans "Les Trois Mousquetaires : Milady". Un deuxième volet en salles mercredi où son personnage se révèle aussi diabolique que tourmentée. L’occasion pour TF1info de poser quelques questions à une comédienne atypique et fière de l’être.

Qui d’autre qu'Eva Green pour incarner Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires, le diptyque à gros budget de Martin Bourboulon ? Huit mois après le succès du premier volet, avec plus de 3,3 millions de spectateurs, c’est ce personnage mythique des romans d’Alexandre Dumas qui mène la danse dans le second, en salles ce mercredi. Des plateaux de Hollywood à cette relecture moderne d’un classique de la littérature française, la comédienne véhicule un mélange de glamour et d’étrangeté qui rend son parcours unique. Un brin femme fatale ? Elle assure que non…

Avouez : c’est vous qui avez exigé que le deuxième volet tourne autour du personnage de Milady ?

Eva Green : Je n’aurais pas osé (rires) ! Les Trois Mousquetaires, c’est un projet d’une grande ambition. Dimitri Rassam, le producteur, a osé créer deux gros films d’un coup, ce qui est assez rare en France. C’est une fresque spectaculaire dans laquelle le personnage de Milady est assez différent des autres versions qu’on a pu voir au cinéma. Je trouvais intéressant de s’attaquer à ça.

C’est aussi une survivante. Une guerrière qui va de l’avant et qui a un côté presque viril Eva Green

On la découvre de manière plus intime, on explore ses traumas. Comment pourriez-vous décrire cette femme ?

Milady reste Milady, quand même. Elle a un côté assez Sphinx, insondable. Mais les scénaristes ont fait le choix de lui ajouter quelques fissures qui permettent de cerner un peu plus cette personnalité mystérieuse. Et notamment une blessure amoureuse qui explique pourquoi elle est devenue cette femme impitoyable.

Et pas mal torturée, non ?

Torturée, oui. Meurtrie par un événement dans son passé. Mais c’est aussi une survivante. Une guerrière qui va de l’avant et qui a un côté presque viril, si on peut dire. Milady est une femme très puissante. Elle n’a peur de rien. Pas même de la mort.

Le personnage est écrit avec une forme de modernité. Est-ce que vous l’avez joué comme si c’était une femme d’aujourd’hui ?

Je ne l’ai pas joué comme ça. Mais c’est quelqu’un de très atypique, de très marginal pour son époque. Qui est très féministe, c’est vrai. Elle se fout de ce que pensent les gens. Elle a d’ailleurs son propre style vestimentaire avec des pantalons sous ses robes très glamour.

Eva Green : une Milady plus complexe et machiavélique dans le premier volet. Si, si... - Pathé

Si je vous dis que j’ai l’impression que cette version du personnage a été écrite sur mesure pour vous…

Oh ! (Elle hésite) Je pense qu’ils auraient sûrement trouvé quelqu’un d’autre pour la jouer. Vous savez tout était extrêmement bien écrit. Souvent quand on lit un scénario, on a l’envie de changer quelques répliques, de rajouter telle ou telle chose. Là, tout était absolument parfait.

Ce côté atypique dont vous parliez au sujet de Milady, on le retrouve dans votre parcours. Est-ce que c’est quelque chose que vous travaillez ?

Non, je ne le travaille pas. Mais les gens me le disent. Ils disent « t’es étrange » ! Mais j’ai toujours été comme ça. Moi, je ne me trouve pas étrange. Je suis peut-être timide. Donc un petit peu en retrait. J’aime bien jouer des rôles différents, film après film. Ne pas être enfermée dans une case.

Milady sera-t-elle le pire cauchemar de D'Artagnan ? - Pathé Films

Il faut se battre pour ne pas être enfermée dans une case ?

Oh oui ! Les gens aiment vous mettre dans des cases. Ça les rassure. Moi, on dit "femme fatale" ou "femme mystérieuse" (elle fait semblant de s’étouffer - ndlr). Ça m’énerve parfois.

Vous n’êtes pas du tout femme fatale ?

Je tue des hommes tous les jours ! (rires) Non, pas du tout. Pas assez. Je devrais m’inspirer des femmes fatales que j’ai jouées, peut-être.

Mais vous avez une part de mystère, non ?

Non, je pense que c’est de la timidité. Les gens interprètent ça comme du mystère parce que je ne parle pas trop. Mais qu’est-ce que va veut dire être mystérieux ? Je ne sais pas…

Est-ce qu’à cause cette image, il y a un type de rôle qu’on ne vous propose pas ?

Je ne suis pas négative. Je suis reconnaissante de tous les cadeaux que les metteurs en scène m’ont faits. D’avoir la possibilité de toujours faire ce métier, parce qu’on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Je remercie les Dieux ! Après, les gens m’imaginent peut-être moins dans des choses quotidiennes. Mais même dans ces cas-là, j’aime toujours qu’il y ait une certaine intensité. Ou un enjeu important. Mais pas des choses trop plates. Des émotions fortes !

>> Les Trois Mousquetaires : Milady de Martin Bourboulon. Avec François Civil, Eva Green, Vincent Cassel. En salles mercredi