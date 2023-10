VIDÉO - La réalisatrice Andréa Bescond réagit sur LCI à la lettre de Gérard Depardieu, mis en examen pour viol

Elle a aussi dénoncé une volonté de "minimiser" les faits, tandis que dans sa lettre, Gérard Depardieu se défend de toute agression mais plaide l'humour et s'excuse seulement de s'"être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie". Dénonçant "une toute puissance qu'il faut absolument freiner" autour de personnalités accusées, elle a estimé que "cette espèce de complicité (...) ne les aide pas à sortir du cercle de la violence". "Il y a des lois qu'il faut respecter, Monsieur Depardieu ne doit pas passer au-dessus des lois", a insisté la cinéaste, regrettant que "cet homme-là joue encore à guichet fermé quand il chante Barbara, ou qu'il continue de tourner, de faire les grands plateaux médiatiques".

Elle a toutefois noté qu'"heureusement, MeToo exerce quand même son influence" et la parole des victimes présumées est de plus en plus prise en compte dans notre pays. "Mais on met beaucoup de temps, on a tout de même un problème en France : on va toujours protéger les personnes accusées, surtout quand elles sont célèbres", a-t-elle regretté. Quant à la justice, "on aimerait qu'elle passe la cinquième au niveau des accusations et des plaintes", a-t-elle poursuivi, expliquant que "85% des plaintes pour viol sont classées sans suite, et 1% des personnes accusées écopent d'une condamnation". "On libère énormément la parole, pour l'instant la justice ne suit pas, on espère qu'un jour cela évolue", a-t-elle conclu.