VIDÉO - Leurres, parades et rut : une exposition pour découvrir de la (drôle) de sexualité des plantes et des animaux

L’un des meilleurs moyens d’aborder la reproduction avec les enfants est sans doute de passer par les parades amoureuses des animaux. Une exposition étonnante sur le sujet se tient à Toulouse jusqu’en juillet.

Clairement, dans un musée, on ne s’attend pas forcément à être déstabilisé. Dans la ville de Toulouse se tient, jusqu'en juillet, une drôle d'exposition. Rien de vulgaire, seulement des moulages agrandis du double pénis de la vipère ou la verge épineuse du scarabée. Car l'événement organisé dans la capitale de la Haute-Garonne est consacré à la sexualité de la faune et de la flore et permet de découvrir un côté de la sexualité animale que l'on n'imaginait pas. "Très ludique ! Je ne soupçonnais pas toutes ces particularités morphologiques", s'amuse une visiteuse dans le reportage en tête de cet article.

Des orchidées très inventives

Une exposition "surprenante" organisée par le Muséum de Toulouse qui explique notamment que la reproduction végétale est principalement assurée par les insectes qui transportent du pollen, et oblige certaines fleurs à inventer d'incroyables subterfuges. "Vous avez des orchidées qui font émettre des phéromones qui vont mimer les odeurs des femelles d'abeilles, par exemple, pour leurrer les mâles qui vont croire qu'ils viennent copuler avec les femmes alors qu'ils pollinisent la fleur", explique Nathalie Escaravage, enseignante-chercheuse à Toulouse.

Pour séduire, chaque animal a sa technique, du leurre aux couleurs, en passant par son propre appel de rut. Ça peut être très viril, comme pour le cerf de Corse, ou vraiment effrayant, comme chez le wapiti. Des éléments inconnus de la sexualité des animaux et plantes à découvrir dans les prochains mois du côté de la ville de Toulouse.