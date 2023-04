Lily-Rose Depp et The Weeknd dans "The Idol" : une nouvelle bande-annonce brûlante avant Cannes

C’est l’une des avant-premières mondiales les plus attendues du 76e Festival de Cannes. Les deux premiers épisodes de The Idol, la série créée par Sam Levinson et le chanteur The Weeknd, seront dévoilés en mai prochain sur la Croisette en présence de l’interprète de "Blinding Lights" et de sa partenaire à l’écran, l’actrice Lily Rose-Depp. L’occasion pour la plateforme HBO Max d’en dévoiler une nouvelle bande-annonce et la date de mise en ligne, le 4 juin prochain.

Dans The Idol, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis incarne Jocelyn, une jeune chanteuse qui après avoir été victime d’un burn out, fait la rencontre de Tedros, un charismatique gourou adepte du développement personnel. Entre les deux, se noue une relation plus qu’ambigüe entre sexe, drogue et pop music...