Line Renaud et Dany Boon : "Une belle course" complice

Ce film dure le temps d'une course, d'un huit clos entre un chauffeur de taxi grincheux et une vieille dame de caractère. Pour ce tournage, il fallait un duo d'acteurs complices. Et entre Line Renaud et Dany Boon, l'amitié est ancienne. Tous les deux Ch'tis, nés à Armentières (Nord) à 38 ans d'intervalle, ils se sont rencontrés en 1994.