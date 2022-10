Loisirs : les activités du week-end compromises ?

“Voilà la voiture qui était prête pour la finale de la Coupe de France et qui, finalement, ne va pas concourir”, nous montre Raphaël Marry, pilote pour la finale de la Coupe de France des rallyes automobiles. Pour participer à ce rallye, Raphaël et son équipe ont traversé la France. Ils viennent d’apprendre que la course est annulée à cause des pénuries de carburant. Des mois de préparation pour rien.