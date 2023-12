Loury Lag, la dernière volonté de mon père

PORTRAIT – C'est un aventurier, amoureux des grands voyages, mais Loury Lag a dû dépasser ses limites pour accompagner son père malade, vers la mort. Lui, qui venait de renouer des liens avec ce père, s'est résolu à exaucer sa dernière volonté.

Cela fait plus de quinze ans qu'il explore le monde, en solitaire, une vie dans l'extrême, pour survivre à une enfance maltraitée. Loury Lag finit par se réconcilier avec ce père violent, en l'emmenant avec lui dans ses expéditions.

En février 2023, il part dans une région proche du pôle Nord, sur l'océan Arctique, il reste en contact avec lui jusqu'au jour où il apprend que son père est hospitalisé. L’un de ses frères lui explique : "Il a fait une hémorragie interne, il s'est vidé de son sang, cela a été extrêmement dur. Mais ton père t'attend pour partir”. “Et je comprends doucement en fait que ce sont ses derniers moments et qu'il va falloir que je rentre pour lui dire adieu.", confie Loury Lag.

“Mon père avait deux volontés, qui étaient d’organiser une grande fête pour son départ et ne pas mourir seul à l'hôpital”, poursuit-il. Mais l'ultime volonté de son père, c'est que ses cendres soient dispersées en mer. "Ce sera en plein milieu de l'océan Atlantique, ça, c'est certain parce que c'est l'endroit qu'il préférait et c'est l'endroit où il se sentait bien.", nous fait savoir Loury Lag.

