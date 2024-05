VIDÉO - Madonna à Rio : les images du méga-concert historique de la reine de la pop

Pour ses 40 ans de succès, Madonna organisait un concert géant et gratuit ce samedi à Rio. Un événement au cours duquel la reine de la pop a passé en revue tous ses grands tubes. Impossible de dire combien de personnes se sont rendues à l'événement tant la plage de Copacabana était noire de monde.

Un bouquet final à la hauteur de la star planétaire. Madonna a enchanté Rio de Janeiro ce samedi 4 mai lors d'un concert monumental et gratuit sur la mythique plage de Copacabana. Une manière de célébrer en grande pompe la fin de sa tournée mondiale et surtout de mettre à l'honneur les 40 ans de carrière de cette reine de la pop qui a régné à travers les époques.

40 années de carrière célébrées en une nuit

Peu avant 23h, la "Material Girl", est apparue dans "l'endroit le plus beau du monde". Toute de noir vêtue, elle est arrivée sur la scène en interprétant "Nothing Really Matters", un hymne à la résilience, avant de faire chavirer de bonheur le public brésilien durant plus de deux heures. Sur une scène gigantesque de plus de 800 m² installée pour l'occasion, elle a passé en revue ses grandes heures et la série ahurissante de ses métamorphoses musicales et vestimentaires, de la pop à la musique électronique en passant par des moments d'inspiration cabaret.

Impossible toutefois de savoir combien de personnes étaient réunies pour ce concert historique. Si les organisateurs ont évoqué le chiffre d'un million et demi de spectateurs, le public a largement débordé l'immense plage, qui était noire de monde. Des dizaines de bateaux s'étaient également approchés des côtes pour profiter d'une vue imprenable. Et ont fait de cette mythique plage la plus "grande piste de danse du monde", le temps d'une nuit d'ores et déjà gravée dans les esprits.