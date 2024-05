VIDÉO - Madonna réunit ce samedi 1,5 million de personnes pour un méga-concert gratuit à Rio

Les autorités brésiliennes l'ont surnommée "Opération Madonna". Pour ses 40 ans de succès, la reine de la pop organise un concert géant et gratuit ce samedi à Rio. L'événement qui se tiendra sur la plage devrait réunir plus de 1,5 million de personnes.

La taille de l'événement est à l'image de la star : immense et déjà culte. Pour célébrer ses 40 ans de carrière et la fin de sa tournée mondiale, Madonna se produira dans la capitale du Brésil ce samedi 4 mai, sur la mythique plage de Copacabana. Un concert XXL, qui sera gratuit. Et qui met Rio de Janeiro sens dessus dessous.

1,5 million de personnes attendues

Arrivée lundi à Rio après plus de 80 concerts en Europe, aux États-Unis et au Mexique, la reine de la pop n'a pas atterri toute seule. Trois avions et 270 tonnes de matériel ont débarqué avec elle, selon la production. Comme il se doit pour une star de son calibre, elle a établi ses quartiers au légendaire Copacabana Palace. Mais pour l'occasion, les autorités ont relié l'hôtel de prestige par une passerelle à la plage. C'est là qu'a été montée une gigantesque scène de 800 m², l'équivalent de trois terrains de tennis.

Des préparatifs qui mettent la Cité merveilleuse en ébullition. Il faut dire que le concert s'annonce monumental, voire le plus grand de la carrière de la chanteuse de 65 ans. Face à la scène, les organisateurs prévoient de rassembler "la plus grande piste de danse du monde". Jusqu'à 1,5 million de spectateurs sont ainsi attendus, soit la même affluence que pour les Rolling Stones, en 2006. Un chiffre qui ravit la mairie. Avec l'arrivée prévue de 150.000 étrangers par vols spéciaux et des hôtels proches de la saturation, les autorités locales prévoient un gain de 293 millions de réais, soit l'équivalent de 53 millions d'euros, pour l'économie locale. C'est 30 fois plus que les investissements consentis.

En attendant la star, la population locale prend son mal en patience. Et se laisse gagner par la fièvre Madonna. "La circulation est infernale. Mais le concert sera génial", a par exemple témoigné Mario Renato Borges auprès de l'AFP. Pour ce retraité de 68 ans, pas de doute. La star "mérite" un tel accueil. Dans le gigantesque marché populaire Saara, les tubes de la "Material Girl" tournent en boucle pendant que les commerçants proposent aux clients verres, éventails ou chapeaux à la mode Madonna.

PORTRAIT - Madonna : 60 ans de vie en rose ! Source : JT 13h Semaine

"Toute cette agitation pour le tourisme, les hôtels, les restaurants, c'est bien. Espérons que la sécurité sera à la hauteur", glisse le retraité, dans une allusion à la délinquance et aux vols qui sévissent dans ce quartier très touristique. Pour y répondre, la mairie a prévu de déployer un dispositif policier équivalent à celui du réveillon du jour de l'An à Copacabana, l'un des plus célèbres au monde, qui draine des foules imposantes. Une "Opération Madonna" qui mobilisera 4500 agents, aidés de drones et caméras à reconnaissance faciale. De quoi accueillir comme il se doit la star mondiale. Et prouver au monde entier qu'après 40 ans de carrière, autant d'années de polémiques et des choix musicaux variables, "Madonna est éternelle", comme le glisse une Brésilienne.