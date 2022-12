"Maestro(s)", une histoire de rivalité au cinéma avec Yvan Attal et Pierre Arditi

Pour ces rôles, Pierre Arditi et Yvan Attal ont appris à diriger des musiciens professionnels. "J'ai adoré me retrouver avec une cinquantaine de musiciens devant moi. J'étais d'ailleurs très intimidé par la chanteuse", confie Yvan Attal. "Entendre sa voix, la voir et l'écouter chanter, ça m'a bouleversé", ajoute-t-il.