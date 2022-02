VIDÉO - Léo Brière, le mentaliste bluffant qui "piège vos sens et dupe votre cerveau"

Dès le début de son spectacle, Léo Brière annonce la couleur : "Aujourd'hui, je vais piéger vos sens et duper votre cerveau", indique-t-il aux spectateurs. Il est mentaliste, et durant une heure et demie avec humour, il va pénétrer dans le cerveau de ses spectateurs. Avant la représentation, dans les coulisses, au moment de la préparation des spectacles... Personne n'accepte de nous dévoiler ses astuces.

"Dans le mentalisme, oui il y a un peu de magie, mais il y a aussi de l'observation, de la suggestion, de la psychologie, de la programmation neuro-linguistique, des maths, de l'hypnose, de la mémoire", détaille-t-il pour le 13H de TF1, dans la vidéo en tête d'article. "Et on mélange tout en permanence".