VIDÉO - "Maigret" au cinéma : rencontre avec Gérard Depardieu et Patrice Leconte

Selon Patrice Leconte, "en termes d'intuition, d'écoute des autres, de l'attention qu'on porte à autrui et au monde qui nous entoure, Maigret et Gérard Depardieu se superposent d'une manière très idéale, je trouve". Gérard Depardieu répond, de son côté : "C'est vrai que j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup, et je vois beaucoup et donc ça me donne une connaissance intuitive".