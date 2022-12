VIDÉO - Mangas : pour Noël, ils déferlent sous les sapins

Sauriez-vous trouver le point commun entre L’Étranger, Cyrano de Bergerac, One Piece et Dragon Ball ? Ces quatre œuvres font partie des 25 livres préférés des Français. Aujourd'hui, les mangas occupent une place de choix dans toutes les bonnes librairies. Si, globalement, les ventes des autres livres sont à la peine, celle des mangas est en pleine explosion.

En 2021, le syndicat national de l'édition rapportait un bond de 55% du chiffre d'affaires des bandes dessinées, des comics et des mangas. Difficile donc de passer à côté de cette véritable tendance. Sarah, jeune collégienne, est l'une des dernières victimes de ces livres d'origine japonaise et qui se lisent en partant de la fin. "Au collège, beaucoup de gens parlent de mangas. J'ai voulu m'y intéresser", explique-t-elle dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Avec 23 millions d'exemplaires vendus au premier semestre, les ventes de mangas ont plus que doublé en France en trois ans, la bande dessinée japonaise s'affichant comme le secteur "le plus dynamique" de l'édition, selon les chiffres dévoilés en juillet dernier par le cabinet spécialisé GfK. Rien que sur le premier semestre 2022, les ventes de mangas ont cru de 14 millions d'exemplaires par rapport à la même période en 2019, soit une hausse de 168%.

Au milieu de centaines de titres, on ne sait plus où commencer, il vous faut un guide. Il y en a pour tous les goûts : sport, amour, bagarre, aventure, polar... Pour ceux qui aiment les séries longues, One Piece est parfait. Avec une centaine de tomes, il est le manga le plus vendu au pays et fait le plus gros succès de sa maison d’édition française avec 35 millions d’exemplaires vendus. Le dernier opus, le 103ᵉ, sorti début décembre, s'est écoulé à 70.000 exemplaires en sept jours, selon les chiffres de GfK.