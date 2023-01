Marc-Antoine Le Bret : portrait de l'un des imitateurs les plus doués de sa génération

Des blagues et des punchlines qui font le succès de l'humoriste sur scène. Marc Antoine Le Bret revient d'ailleurs scène à Paris en cette année 2023 avec un nouveau spectacle "Solo". Un one-man-show drôle et décalé, réunissant des nouveaux sketchs et des centaines de voix, tourné vers le futur et l'écologie, dans une sorte d’apocalypse climatique imaginée version 2040.