À l'occasion de la tournée de son spectacle "Tout est dans la voix", Marianne James était sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1". La chanteuse est revenue sur la grossophobie, un fléau dont souffrent de trop nombreuses personnes en France.

C’est un sujet qui lui tient à cœur. Invitée sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1", Marianne James est revenue sur la grossophobie dont elle a été victime, et dont souffrent encore trop de personnes en France. "Vous n’imaginez pas le nombre de personnes grosses qui viennent me voir pour me dire merci, merci de ce que vous faites pour nous", avait confié la chanteuse dans Femme actuelle en 2023.

D'après une récente étude, de toutes les discriminations qui existent, la grossophobie est celle dont les enfants souffrent le plus. "Je n’ai pas envie de parler aux agresseurs, car on ne peut pas les empêcher", a réagi Marianne James. "Il y a un déni en France, c’est terrible. C'est le pays de la mode et pourtant le pays de l’assiette aussi. On dit : 'Si tu es gros, c'est que tu le veux bien'", se désole l'ex-jurée de "Nouvelle Star" et de "La France a un incroyable talent".

On pense que les gros sont de gros fainéants qui ont passé leur vie à manger Marianne James

"On pense que les gros sont de gros fainéants qui ont passé leur vie à manger, contrairement à vous qui n’avez jamais mangé. Sauf qu’on n’est pas tous égaux face aux calories et à la manière de bouger", explique Marianne James.

Si nous n'avons pas tous le même métabolisme, nous n'avons pas non plus le même degré de gourmandise, admet l'artiste. "C’est aussi le siège de bonheur. Après, toute notre addiction, nous la portons sur nous. Les alcooliques et les drogués la portent un peu moins", estime-t-elle.

Que faire alors pour changer le regard sur les personnes en surpoids ? "Je ne sais pas si on ne changera jamais le regard en France. C’est moins cruel dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas pourquoi", estime Marianne James qui remercie ses parents de lui avoir donné la verve pour remettre en place les personnes qui se permettent de faire des commentaires déplacés. Même face à des médecins pas toujours bienveillants.

"Moi, je demande toujours si la table d’auscultation est solide ! Ça dédramatise un peu. C’est pour ça qu’on s’envoie des scud d’abord sur nous", analyse la chanteuse qui estime que les gros sont des super héros "car il faut le porter ce corps et je vous jure que parfois, c'est difficile".