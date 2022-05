Marie Oppert, une chanteuse à la Comédie-Française

"Moi ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est justement cet esprit de troupe. Et c'est ce qui m'a d'abord passionné au départ", confie Marie Oppert. Avec une scolarité adaptée, Marie ne quitte plus la scène. Encore lycéenne pour interpréter Geneviève dans "Les Parapluies de Cherbourg", elle part étudier la comédie musicale à New York. Et en 2018, sa reprise du rôle-titre de "Peau d'âne" l'inscrit définitivement sur la liste des révélations.