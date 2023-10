VIDÉO - Match-concert de la Philharmonie : quand le rugby devient une symphonie

Le public est conquis, et applaudit autant pour le concert que pour le match. La performance était gratuite, et les 1400 places disponibles ont été réservées en à peine quinze minutes. L'expérience fut grandiose pour tout le monde, même ses organisateurs. "Beaucoup d'émotions après ce premier match. C'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. De sentir à la fois l'énergie des musiciens et musiciennes, de voir l'évolution du match et d'entendre le public qui réagit, c'est complètement étourdissant", confie le chef d'orchestre Nicolas Simon au micro de TF1.

Du french cancan aux chants du sud-ouest, l'ambiance était au rugby à la Philharmonie de Paris, temple de la musique classique, pour les deux premiers quarts de finale du mondial de rugby. L'expérience sera renouvelée pour les deux derniers ce dimanche, dont le match du XV de France contre l'Afrique du Sud.