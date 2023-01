VIDÉO - Meghan Markle harcelée : dans son entretien sur TF1, le prince Harry accuse la famille royale

En outre, le duc de Sussex estime qu'il s'agit d'un problème plus global. "Tout récemment, Jeremy Clarkson (chroniqueur du tabloïd The Sun, ndlr) a écrit un article. Non seulement, ce qu'il a dit été horrible, blessant et cruel envers ma femme. Mais ça encourage aussi d'autres personnes au Royaume-Uni et dans le monde entier, les hommes en particulier, à considérer que c'est acceptable de traiter les femmes de cette façon", explique le prince Harry. "Pour reprendre les mots de ma belle-mère, il y a une pandémie mondiale de violence envers les femmes", dénonce-t-il. "Ce n'est plus moi qui demande des comptes, c'est le monde entier. Le monde demande une forme de réaction de la part de la monarchie. Mais leur silence est assourdissant", s'insurge le prince. "Je pense que l'on est passé de quelque chose de personnel à quelque chose de beaucoup plus gros", conclut-il.