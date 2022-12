"Mensonges", "nauséabond", "narcissique" : les tabloïds britanniques étrillent le documentaire "Harry et Meghan"

Tout le Royaume-Uni l'attendait de pied ferme. Netflix a enfin dévoilé les trois premiers épisodes de Harry et Meghan, la série documentaire de six épisodes qui revient sur la véritable histoire du couple désormais exilé aux États-Unis. Ou plutôt sur la version du fils du roi Charles III et de l'ex-comédienne qui ont complètement coupé les ponts avec la Monarchie.

Dans la première partie du documentaire (la seconde sera diffusée jeudi prochain), les Sussex sont revenus sur leur rencontre, leur amour inconditionnel, leur enfance marquée par des épreuves, mais surtout sur les tabloïds britanniques, accusés de les "détruire" comme ils l'avaient fait avec Diana.

Si la famille royale est (relativement) épargnée dans cette première partie, Harry et Meghan règlent leur compte avec les paparazzis et la presse people. "Voir une autre femme que j'aime traverser cette frénésie, c'est difficile. C'est le chasseur contre la proie", lance Harry en référence à la mort de sa mère Diana, décédée à Paris dans un accident de voiture en 1997 alors qu'elle était pourchassée par des paparazzis peu après son divorce avec Charles.