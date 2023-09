VIDÉO - "Merci pour votre soutien !" : les premiers mots de Mathieu Kassovitz depuis son lit d’hôpital

Il a déjà retrouvé le sourire. Depuis son lit d’hôpital, Mathieu Kassovitz donne des nouvelles après l’accident de moto dont il a été victime dimanche dernier sur un circuit près de Paris. "Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont appelé, qui m’ont envoyé des messages de soutien. Merci beaucoup, je ne savais pas que j’avais autant d’amis. Ça fait plaisir", assure-t-il.

L’acteur et réalisateur de 56 ans donne également des précisions sur son état de santé. "J’ai fait une chute de moto, connement. Je me suis pété le fémur et la cheville et je suis rééducation. Je sors de l’opération", précise-t-il. "C’est con, il y a Visions qui sort au cinéma. Je ne pourrais pas y aller, j’espère que vous irez !", ajoute-t-il au sujet du thriller de Yann Gozlan dont il est la vedette face à Diane Kruger.