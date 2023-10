VIDÉO - "Mes amis du métier sont très silencieux" : le coup de gueule d’Arthur à la manif pour Israël

Quelque 16.000 personnes se sont rassemblées ce lundi à Paris afin de rendre hommage aux victimes des attaques lancées par le Hamas sur Israël, samedi 7 octobre. Parmi elles, de nombreuses personnalités dont l’animateur Arthur, interrogé par Paul Larrouturou pour TF1info. "Je suis un petit peu en colère. Mes amis du métier sont très silencieux. Très discrets. Je ne comprends pas pourquoi", a-t-il lancé, réitérant son coup de gueule poussé la veille sur les réseaux sociaux. "On est là quand il s’agit de toutes les causes. Et celle-ci, c’est comme le Bataclan. Je suis sidéré par le silence de mes camarades."