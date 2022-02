Michel Boujenah au sommet dans L’Avare de Molière

Un avare que Molière a voulu humain, fragile et amoureux. Harpagon et son fils Cléante aiment la même femme. La farce peut démarrer. "Je pense qu'il s'est servi de l'avarice comme un masque pour glisser son vrai désespoir à lui", confie l'acteur. "Harpagon découvre que son fils aime la même femme que lui. Et cette femme aime le fils et non pas lui. Et que déjà, avant même qu'on découvre qu'on a volé son argent, c'est la seule chose qu'il lui reste", rajoute-t-il.