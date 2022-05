Michel Fugain, une belle histoire de 80 ans

En effet, presque toutes les générations connaissent ses chansons. "C’est un chanteur incontournable. Ce n'est pas trop ma génération, mais on est toujours bercé par les chansons que nos parents écoutaient et écoute encore", affirme Paul-Antoine Suzzoni, gérant d’un domaine viticole. Il fêtera son anniversaire le 12 mai à Paris, et à Calvi en juillet prochain.