Dominique Besnehard victime d'un malaise cardiaque après l’élection de Miss France, Francis Huster lui a "sauvé la vie"

Dominique Besnehard révèle que ce dernier lui a sans doute sauvé sur la vie puisqu’ils étaient à bord de la même voiture, en compagnie de son ami Hubert, au moment de l’incident. Les deux hommes ont fait arrêter le véhicule "au moment où ils croisaient magiquement une voiture de pompiers", souligne l’agent qui précise que "tout est dans l’ordre maintenant".

Interrogé par nos confrères du Parisien, Francis Huster confirme cet heureux concours de circonstances. "Tu m'as sauvé la vie. Ce sont les premiers mots de Dominique quand nous avons pu nous parler", affirme le comédien. "On n'a pas à se vanter de cela, mais à remercier l'une des étoiles là-haut, une de ces stars qui a dû convaincre le ciel de nous laisser et pour très longtemps cet homme si vrai et si généreux."