VIDÉO - Miss France : Indira Ampiot accueillie comme une reine en Guadeloupe

Réunis sur le parvis de la mairie, des milliers de personnes ont acclamé l'enfant du pays devenu reine de beauté. "Vous étiez toujours là, toujours présents avec moi, ne serait-ce qu'avec miss Basse-Terre, miss Guadeloupe et maintenant avec miss France, vous étiez toujours présents à mes côtés, toujours prêts à m'encourager, à me soutenir, alors je tenais à vous remercier, j'ai vécu un rêve et c'est grâce à vous, merci", clame Indira Ampiot face à la foule sur les images de TF1.

Parmi ses plus fervents admirateurs, il y a les élèves de l'école Saint-Paul de Bouillon, où Indira a fait ses premières classes. "Elle était très gentille, dynamique et très intéressante au niveau des apprentissages", se souvient la directrice.