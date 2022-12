VIDÉO - "J'ai hâte de tout découvrir" : la première interview d'Indira Ampiot, nouvelle Miss France 2023, sur LCI

Pour la suite, la jeune femme va commencer une nouvelle vie à Paris, loin de sa famille. "On appréhende toujours un peu l'inconnu, mais c'est mon choix", a-t-elle expliqué, assurant avoir "hâte de découvrir" sa nouvelle vie et être "impatiente". Pour l'heure, une séance photo attend Indira Ampiot, et elle est attendue au 13H, au JT de TF1. Elle doit encore appeler sa maman, qui était présente dans la salle hier soir, mais qu'elle n'a eu que le temps d'apercevoir. Si elle en a le temps, enfin, elle ne manquera pas de suivre le match des Bleus cet après-midi, prédisant une victoire de la France face à l'Argentine. Pronostic : 2-1.