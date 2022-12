Miss France 2023 – "Je déteste l'avocat" : l’interview décalée de Florence Demortier, Miss Midi-Pyrénées

Pourquoi je participe à Miss France

J’avais envie de vivre cette aventure à 100%, c’est pourquoi j’ai attendu la fin de mes études pour y participer. C’est une expérience qui me sort de mon quotidien, qui me permet de travailler sur moi-même et de me développer. Avec mon titre de Miss Midi-Pyrénées, j’ai déjà beaucoup, beaucoup appris ! Je souhaite rendre fiers les habitants de ma région et l’emmener la plus loin possible dans ce concours. La voix d’une Miss France porte à plus grande échelle, aussi j’aimerais en profiter pour apporter mon soutien à de nombreuses causes, utiles au plus grand nombre.

Ma cause de cœur

Je défends la lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense qu’il reste énormément de choses à faire pour briser cette loi du silence et accompagner les victimes dans leur reconstruction. À ce jour, et depuis janvier 2022, il y a eu 89 féminicides comptabilisés et une hausse de 20% des actes de violence recensés depuis le Covid... À mon sens, il est nécessaire de continuer de libérer la parole, de sensibiliser un maximum de personnes à cette cause, de favoriser les actes de prévention et d’éducation pour casser cette forme de réitération des violences...

Ma pire crainte le soir de l'élection

Ne pas parvenir à ce que les Français voient en moi la jeune femme que je suis.