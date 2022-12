VIDÉO - Miss France 2023 : très émue, Sylvie Tellier fait ses adieux et rend hommage à Jean-Pierre Pernaut

L'émotion au rendez-vous de la 93ᵉ édition du concours Miss-France. Ce samedi 17 décembre, la France désignait sa nouvelle Miss pour l'année 2023. Pour Sylvie Tellier, c'est une édition d'autant plus émouvante puisqu'elle quitte cette année la tête de la société Miss France et laisse sa place à Alexia Laroche-Joubert et Cindy Fabre, tout en restant présidente d'honneur.

Après avoir souhaité "bonne chance" à ses deux successeures, Sylvie Tellier a tenu à "remercier chaleureusement Geneviève de Fontenay". "J'ai beaucoup appris auprès d'elle, je l'embrasse très fort", a-t-elle assuré, avant que l'émotion ne pointe dans sa voix. Et la future ex-patronne des Miss d'exprimer sa gratitude "aux équipes Miss France sans qui rien n'aurait été possible". Sylvie Tellier s'est également exprimée sur l'après-Miss France. "Je vais continuer à m'engager pour le rayonnement de la France, des entreprises françaises et de leur savoir-faire", a-t-elle poursuivi, visiblement très émue.