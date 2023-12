VIDÉO - Miss France 2024 : la (petite) chute de Miss Guadeloupe n'est pas passée inaperçue

Miss Guadeloupe a très brièvement perdu l'équilibre au moment où les candidates à la succession d'Indira Ampiot présentaient un tableau dédié à la salsa. Une (petite) chute qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Retrouvez les temps forts de la cérémonie en vidéo sur MYTF1.

Chuter en pleine cérémonie, c'est la hantise de toutes les Miss. Une mésaventure vécue ce samedi 16 décembre par Miss Guadeloupe alors que les 30 candidates espérant succéder à Indira Ampiot, couronnée l'an dernier, commençait leur enchaînement de tableaux, tous plus inventifs les uns que les autres.

Au moment du thème dédié à la salsa (voir la vidéo en tête de cet article), à mi-parcours, Jalylane Maës a légèrement perdu l'équilibre, empêtrée dans son paréo. Surprise par cette glissade, Miss Tahiti a tenté en vain d'aider sa camarade.

Les internautes aux aguets

Cette sortie de route, très légère, aurait pu passer inaperçue. Mais ce n'est pas sans compter sur la vigilance des internautes, à qui rien n'échappe. Ils n'ont pas manqué de relever et partager la séquence sur les réseaux sociaux.

Plus tôt, la jeune femme avait déjà perdu son foulard en pleine chorégraphie. Pas de quoi l'empêcher de perdre son sourire. Après tout, the show must go on !