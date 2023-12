VIDÉO - Miss France 2024 : 40 anciennes Miss réunies pour un hommage émouvant à Geneviève de Fontenay

Quarante anciennes Miss ont rendu hommage à Geneviève de Fontenay, l'emblématique présidente du concours, lors de la cérémonie de Miss France 2024 samedi 16 décembre sur TF1. Élodie Gossuin, Amandine Petit ou encore Nathalie Marquay-Pernaut étaient présentes pour honorer "la dame au chapeau", décédée en août dernier à l'âge de 90 ans. Un moment émouvant à revoir en vidéo sur MYTF1 et TF1info.

Cinq mois après sa disparition, c'est un hommage émouvant et tout en sobriété qui a été rendu à l'immortelle "dame au chapeau". Pas de discours ni brèves prises de paroles : les seuls mots prononcés ont été ceux de Geneviève de Fontenay elle-même lors de la diffusion d'un magnéto retraçant l'engagement de l'emblématique présidente du concours de beauté. Quelques phrases, quelques images et ce souhait : "Que les canons de la guerre soient remplacés par les canons de beauté."

Les larmes de Sonia Rolland

L'hommage s'est poursuivi avec le défilé de quarante anciennes Miss. Des visages bien connus des aficionados : Alicia Aylies, Maëva Coucke, Élodie Gossuin, Rachel Legrain-Trapani, Alexandra Rosenfeld, Maëva Coucke, mais aussi Amandine Petit, Nathalie Marquay-Pernaut, Corinne Coman, Lætitia Bléger, Clémence Botino ou encore Patricia Barzyk. Présidente du jury, Sylvie Tellier, Miss France 2004, a quant à elle momentanément quitté son fauteuil pour participer à ce défilé.

Les ex-reines de beauté avaient troqué les robes pour des pantalons et chemisiers, habillées selon le code couleur intemporel de l'icône française, le noir et le blanc. Chacune portait son écharpe. Et c'est deux par deux qu'elles sont entrées sur la scène du Zénith de Dijon, certaines se tenant la main, d'autres s'échangeant un regard ou prenant dans les bras. Toutes se sont ensuite réunies sur l'escalier central devant l'accessoire signature de "Miss Élégance" : son chapeau.

Tout du long, l'émotion était palpable. À tel point que Sonia Rolland n'a pas pu retenir ses larmes. Un hommage à l'image de Geneviève de Fontenay : sobre et élégant.