VIDÉO – "Ça, je ne l’ai raconté à personne !" : Indira Ampiot rembobine son année de Miss France

Ce samedi 16 décembre à Dijon, Indira Ampiot cèdera sa place à une nouvelle reine de beauté. Le point d’orgue d’une année riche en évènements pour la Guadeloupéenne de 19 ans, déjà prête à entamer son nouveau chapitre. Avant de couronner Miss France 2024, Miss France 2023 a livré à TF1info ses souvenirs les plus précieux des douze derniers mois.

Elle a décidé de ne rien cacher. Pas même les moments les plus gênants dont elle parle aujourd’hui le sourire aux lèvres. "Ça, je ne l’ai raconté à personne !", nous promet Indira Ampiot. Au début du mois d’octobre, Miss France 2023 est passée nous rendre visite chez TF1 pour revivre les moments les plus forts de son année avec l’écharpe. Du souvenir le plus drôle à celui le plus impressionnant, elle retrace avec humour les douze derniers mois qui ont représenté pour elle "un gain de maturité, d’expérience et d’enrichissement".

Objectif Miss Univers

"Ça m’a permis d’être beaucoup plus à l’aise, que ce soit à l’oral, avec les gens ou même tout naturellement au quotidien", nous assure-t-elle. Marquée par des rencontres avec son idole de jeunesse Dadju et celle de sa mère, Brad Pitt, son aventure prendra fin ce samedi 16 décembre, sur la scène du Zénith de Dijon où elle couronnera Miss France 2024. "Je suis prête, je suis ravie de mon année", insiste-t-elle.

La prochaine étape pour la Guadeloupéenne de 19 ans l’emmènera à Londres, où elle intègrera début janvier une école internationale, "surtout pour perfectionner son anglais". Avec en ligne de mire la prochaine édition du concours de Miss Univers, histoire de prolonger un peu plus sa vie de reine de beauté.