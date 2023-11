VIDÉO - Miss France 2024 : bien arrivées en Guyane, les candidates "font rêver" leurs voisins dans l’avion

Les 30 prétendantes à la succession d’Indira Ampiot ont pris la direction de Cayenne, dimanche 19 novembre, où les attendent dix jours d’aventures en pleine nature. Avec leurs tenues identiques et leurs écharpes au nom de leur région, les jeunes femmes ne sont pas passées inaperçues. Une équipe de TF1 a partagé le vol de passagers déjà sous le charme.

Leur arrivée a été à l’image de leur départ. Tonitruante ! Les candidates à Miss France 2024 ont été accueillies en Guyane par des musiciens et des danseurs locaux qui les attendaient sur le tarmac de l’aéroport de Cayenne dimanche 19 novembre. Alicia Aylies, la Guyanaise élue Miss France 2017, était aussi là pour marquer le point de départ d’un voyage de préparation de dix jours. "Une expérience unique et intense au cœur de la nature" comme l’annonçait Cindy Fabre lors de la présentation officielle de cette nouvelle promotion. La directrice du concours a elle aussi fait le déplacement, épaulée évidemment de la Miss en titre Indira Ampiot.

Une présence rassurante pour les 30 jeunes femmes, âgées de 18 à 28 ans, qui "s’embarquent dans une aventure qu’elles ne connaissent finalement pas". "J’ai vécu la même chose l’an dernier et je suis là pour les accompagner. J’ai toujours été la petite sœur, j’ai un grand frère. Maintenant je suis contente d’avoir ce rôle de grande sœur", notait auprès de TF1info Indira Ampiot, 19 ans, avant de s’envoler pour la Guyane. Les Miss régionales ont pu tester leur popularité avant même de monter dans l’avion.

On a vu la Miss aux cheveux courts, c’est génial que ça change ! Un passager sur Miss Nord-Pas-de-Calais

Les voyageurs présents à Orly n’ont pas manqué d’immortaliser avec leurs smartphones le passage des Miss régionales, toutes habillées de la même manière. Bonnet gris, manteau bleu marine et robe longue fendue en coton pour affronter les 9 heures de transport entre Paris et Cayenne. Du confort ou rien pour ce premier vol en groupe, le premier tout court pour Miss Bourgogne. "Elles font rêver", note un des voisins de l’équipe de TF1 présente à bord du vol commercial Air Caraïbes qui emmenaient les Miss outre-Atlantique. "Elles ont l’air super complices. Même si c’est un concours, on voit que ce n’est pas la guerre", estime un autre.

Après avoir applaudi les candidates juste avant le décollage, les passagers se livrent déjà à leurs pronostics, chacun cherchant la Miss de sa région. "On a vu la Miss aux cheveux courts, c’est génial que ça change ! On n’est pas obligé d’avoir les cheveux longs pour être belle", glisse l’un d’eux en évoquant Miss Nord-Pas-de-Calais. En vol, les candidates apprennent à se connaître. Cindy Fabre et Indira Ampiot ont elles droit à un cours particulier sur les fuseaux, assuré par leur voisin qui travaille sur les lanceurs spatiaux en Guyane.

Alors que se préparait l’atterrissage, Miss France 2023 a joué les chefs de cabine en souhaitant au micro un bon séjour en Guyane à tous les passagers. Les prétendantes à la couronne ont troqué leurs tenues d’hiver contre une robe estivale et se sont préparées seules. Maquilleurs et coiffeurs ne les aideront que le lendemain. À Cayenne, le thermomètre affiche 27 degrés "mais le ressenti est plus important" selon l’envoyée spéciale de TF1. Une chaleur humide qui accompagnera le groupe pendant les dix prochains jours.