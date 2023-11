VIDÉO - Pirogue, bivouac et nuit à la belle étoile : les Miss à l'épreuve de la forêt guyanaise

Les 30 candidates à la couronne de Miss France 2024 poursuivent leur voyage de préparation de l’autre côté de l’Atlantique. Un séjour en immersion dans la moiteur de la Guyane qui a de quoi dépayser les jeunes femmes âgées de 18 à 28 ans. Une équipe de TF1 était là pour assister à quelques-unes de leurs activités en plein air.

Cindy Fabre avait promis "une expérience unique et intense au cœur de la nature". La directrice du concours Miss France a tenu parole, offrant aux candidates à la succession d’Indira Ampiot un voyage de préparation comme aucun autre. C’est en Guyane que les 30 prétendantes au titre de Miss France 2024 ont officiellement démarré leur aventure le week-end dernier. Après un accueil festif à l’aéroport de Cayenne, le groupe a enchaîné les activités en plein air sous l’objectif des caméras de TF1.

Elles qui ne quittent jamais les écharpes bleues au nom de leur région ont été contraintes de les troquer pour un gilet de sauvetage le temps d’un tour en pirogue. Une course opposant deux équipes de cinq, les Caïmans face aux Piraïs, chacune avec sa devise. "Déterminées, on va tout gagner" vs "Miss France 2024, on va toutes vous battre !". "Le plus difficile, c’est de tenir le rythme et la force. Mais ce cadre, c’est incroyable ! Faire ça dans la forêt amazonienne… Jamais aucune de nous n’aurait cru que ça aurait été possible", commente Élise Aquilina, Miss Roussillon. Pour la plupart d’entre elles, ce séjour en Guyane est signe de découvertes. D’un nouveau coin de France, d’un autre environnement, mais aussi du reste de la promotion.

Mieux valait chausser des bottes imperméables au moment de se rendre dans la forêt guyanaise. Une partie des Miss est allée à la rencontre d’animaux sauvages dans un refuge, quand d’autres ont passé la nuit à la belle étoile dans un hamac qu’elles ont installé elles-mêmes tant bien que mal. L’objectif de ce voyage ? Identifier "celle qui pourra s’adapter à des milieux inconnus, le tout dans la bonne humeur", souligne Cindy Fabre.

Visite exceptionnelle du centre spatial de Kourou

Les Miss régionales ne pouvaient pas se rendre en Guyane sans se frotter à l’une de ses fiertés. Les 30 jeunes femmes, âgées de 18 à 28 ans, ont été accueillies au centre spatial de Kourou. L’occasion pour elles de faire une simulation de lancement de fusée. Mais concours de beauté oblige, les coiffeurs et maquilleurs ne sont jamais loin et les accompagnent sur toutes leurs activités. Même les plus aquatiques. Programmé pour dix jours, le séjour sera aussi marqué par les habituelles masterclass dédiées aux bonnes manières et au défilé. Sans oublier le tant redouté questionnaire de culture générale.