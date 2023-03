Miss France : pour la première fois, une mère de famille devient miss régionale

Les candidates ne sont plus non plus tenues d’être célibataires et peuvent même être mères de famille. "C’était le point qui était le plus complexe pour moi", avait admis Alexia Laroche-Joubert, consciente de l'engagement personnel que nécessite le rôle de Miss France. L'an dernier, Victoire Rousselot, assistante dentaire de 27 ans et mère d’une fillette de 3 ans, avait tenté sa chance au concours Miss Alsace, mais elle n'avait pas été élue.