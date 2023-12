Thème, jury… Tout savoir sur la cérémonie de Miss France 2024 ce samedi sur TF1

Elles sont 30 à espérer prendre la suite de la Guadeloupéenne Indira Ampiot ce samedi 16 décembre. La soirée doit démarrer à 21h10 en direct sur TF1 et sera animée une nouvelle fois par Jean-Pierre Foucault, accompagné de Cindy Fabre. Une élection qui sera marquée par le retour de Sylvie Tellier et un hommage à Geneviève de Fontenay, décédée l'été dernier.

Telle Cendrillon, la vie de l’une d’elles ne sera plus tout à fait la même après minuit. Les 30 candidates à la couronne de Miss France 2024 donnent rendez-vous aux téléspectateurs de TF1 ce samedi 16 décembre en direct du Zénith de Dijon. Pour la première fois, Jean-Pierre Foucault sera accompagné à l’animation par Cindy Fabre, directrice nationale du concours, qui succède à Sylvie Tellier. Après des adieux très émouvants l’an dernier, celle qui a été à la tête de l’organisation pendant 17 ans participera à l’évènement dans un rôle inédit.

Le thème

La soirée qui sacrera la prochaine reine de beauté des Français se fera en rythme ou ne se fera pas. Cette année, les jeunes femmes âgées de 18 à 28 ans défileront dans l’univers de "la boîte à musique des Miss". Ont déjà été annoncés un tableau sur les années 80 avec "robes en tulle fluo façon Cindy Lauper, Madonna et Lio", un autre "dans la chaleur de l’Amérique du Sud" au son de la salsa. Le Moulin Rouge s’invitera dans la séquence consacrée aux tenues régionales, qui aura pour thème "cabaret et musical-hall". Un hommage sera rendu aux stars du rock, dont Tina Turner décédée cette année, mais aussi à Geneviève de Fontenay, à jamais symbole du concours malgré sa disparition à l'âge de 90 ans cet été.

Des nouveautés

Vous avez aimé le voir déguisé en Elton John lors de l’élection de Miss France 2023 ? Vous risquez d'adorer la surprise que prépare Jean-Pierre Foucault cette année. C’est bien tout ce qu’on peut vous annoncer, l’animateur historique du programme ayant refusé de nous en dire plus… Ce que l’on sait en revanche, c’est que le déroulé de la cérémonie va changer avec l'inversion des défilés. "Vous aurez deux défilés à 15 candidates et un défilé à 5 candidates en robes de soirée, ce qui n’empêchera pas les 5 candidates de s’exprimer sur scène lors de questions posées par d’anciennes Miss France, comme c’est la coutume depuis quelques années", précise le producteur et nouveau président de la société Miss France Frédéric Gilbert.

Le jury

"Miss un jour, Miss toujours", ne cessent de répéter les reines de beauté. Sylvie Tellier a beau avoir quitté ses fonctions, elle sera bien là ce samedi. Et en bonne place, celle de présidente d’un jury 100% féminin. "Elle a été directrice générale pendant 17 ans et ne pouvait de fait pas prendre parti. Elle a été dans le jury une seule fois, l’année du sacre de Cindy Fabre en décembre 2004. Au final, on s’est dit que c’était un joli clin d’œil de lui donner ce rôle", explique Frédéric Gilbert.

Miss France 2002 sera entourée dans sa mission par la comédienne Stéfi Celma, qui jouait une candidate à Miss France dans la comédie Miss de Ruben Alves. L’ancien mannequin Adriana Karembeu, la chanteuse Nolwenn Leroy, la championne de boxe Estelle Mossely, l’humoriste Élodie Poux et Nina Métayer, meilleure pâtissière du monde, complètent le groupe.

La couronne

Le concours poursuit sa collaboration avec Mauboussin, qui signe à nouveau le bijou offert à la gagnante. Adieu pierres bleues et bonjour gemmes jaunes sur ce joyau nommé "L’élégance s’appelle France". Des touches de violet côtoient également des étoiles, motif phare de la maison qui réalise l’objet phare depuis l’élection du centenaire il y a quatre ans.