Miss Monde, bataille pour une couronne

DOCUMENT – 112 reines de beauté pour une couronne, le concours Miss Monde. Dans les pas de Clémence Botino, la candidate française.

C'est le concours de beauté le plus exigeant. Pour remporter Miss Monde, il faut exceller dans tous les domaines, la démarche de mannequin, autant que le sport et la levée de fond pour des causes caritatives. Cette année, le concours a lieu à Bombay, en Inde. Cent douze candidates, toutes élues miss ou dauphines dans leur pays, se sont affrontées. Seule critère, être âgée de 17 à 27 ans et n'avoir jamais eu d'enfant.

Plusieurs Françaises ont participé à la compétition. Nous avons suivi deux d'entre elles. Clémence Botino, Miss France 2020, jouait à 27 ans sa dernière carte en concours de beauté. Et la Franco-Philippine Gwendoline Fourniol, 23 ans, ultra préparée depuis deux ans, faisait figure de favorite. Les deux jeunes femmes ont tenté de succéder à la Polonaise, Karolina Bielawska.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.