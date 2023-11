VIDÉO - Diane Leyre s’envole pour Miss Univers : "C’est couronne ou rien !"

Quand est prévu le départ pour le Salvador ?

Je pars le 2 novembre. J’ai pris cinq valises de 32 kilos en soute. Le costume national en prend une entière, idem pour les chaussures. Il faut au moins deux tenues par jour entre les différents évènements. Il faut aussi une trousse à pharmacie. Je préfère avoir plus que pas assez. Je suis très loin et on ne sait jamais ce qui peut arriver sur place. Un talon qui se casse, une chaussure volée…

Amandine Petit nous avait en effet raconté que ça lui était arrivé. C’est quelque chose que vous appréhendez ?

Non et puis si c’est le cas, j’en rigolerai ! Et vous savez quoi ? Si on me les vole, ça veut dire qu’on se dit : "Potentiellement, elle peut gagner". Ce sera aussi flatteur, on va le prendre du côté positif. Si on me vole ma chaussure, j’irai pieds nus et je donnerai un discours là-dessus !