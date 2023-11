VIDÉO – Miss Univers : Diane Leyre fait une rencontre toute mignonne avec une jeune fan

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Miss France 2022 enchaîne les selfies et les "thank you" puis s’arrête en repérant une fillette dans la foule. La Parisienne demande à sa chaperonne l’autorisation de rester encore un peu pour échanger avec elle. "Salut bébé !", lance-t-elle à la jeune fan qui lui tombe immédiatement dans les bras.

"C’est toi Miss Univers ! Viens, viens, fais la démarche", lance ensuite Diane Leyre à l’enfant déjà prête à défiler comme une Miss avec sa main sur la hanche. La séquence se clôt par un bisou de la fillette sur la joue de la représentante tricolore et une ultime photo, les doigts en forme du V de victoire. Un signe ?