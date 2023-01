VIDÉO - Miss Ukraine s’affiche en guerrière sur la scène de Miss Univers

Ces dernières ont été fabriquées aux États-Unis et dévoilées à la dernière minute. Le costume entier a lui été conçu en Ukraine "pendant quatre mois dans des conditions extrêmes, au son des sirènes, sans électricité et à la lumière de la bougie". Il avait été dévoilé sur les réseaux sociaux avec une première paire d’ailes fixes.

Sur Instagram, Viktoriia Apanasenko explique que ce "Guerrier de lumière" est "une personnification de la force intérieure des Ukrainiens, de notre courage, notre détermination et notre amour pour la liberté qui coule dans nos veines". "L’Ukraine renaîtra tel un phénix et brillera grâce à des rayons de bonté et de foi", ajoute-t-elle, souhaitant aussi représenter "chaque femme qui se bat pour ses droits, sa liberté et son futur".